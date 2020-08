Der 26 Jahre alte Braunschweiger kam am Montagabend beim 117:114 auf 30 Punkte und hatte damit mehr als jeder seiner Mitspieler. In der Serie haben die Thunder aus einem 0:2 nun ein 2:2 gemacht und dürfen weiter auf den Einzug in die zweite Runde hoffen. «Der Sieg ist wichtig. Aber Wählen ist real. Ich möchte alle meine NBA-Leute und andere Sportler aufrufen, sich für die Wahlen zu registrieren», sagte Thunder-Star Chris Paul unmittelbar nach dem Ende dem TV-Sender TNT.

