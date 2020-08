Die Mavericks verloren am Sonntag 97:111 gegen den Titelkandidaten aus Kalifornien und mussten damit auch die Serie in der ersten Runde der Playoffs mit 2:4 abgeben. Die Clippers ziehen dagegen ins Halbfinale der Western Conference ein und treffen dort entweder auf die Denver Nuggets oder die Utah Jazz.

Die Mavericks, die wie in den beiden vorausgehenden Partien auf Kristaps Porzingis verzichten mussten, kamen wieder schwer in die Begegnung und erarbeiteten sich erst zum Ende des ersten Viertels eine Führung. Nach einem schwachen zweiten und dritten Viertel verkürzte das Team um Luka Doncic die zwischenzeitlich 23 Punkte Rückstand zwar auf nur noch sechs Zähler, konnte diesen Lauf aber nicht zu einer eigenen Führung nutzen und verlor am Ende verdient. Doncic kam auf 38 Punkte, neun Rebounds und neun Assists, Kleber verbuchte neun Punkte, sechs Rebounds und zwei Vorlagen.

© dpa-infocom, dpa:200831-99-367831/2