«Wir wollen alles gewinnen. Das ist immer noch unser Ziel», sagte der 28-Jährige Center in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur . In der Nacht zu Mittwoch (0.30 Uhr) ist das erste von maximal sieben Duellen mit den Miami Heat angesetzt. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, zieht in die NBA-Finals ein und trifft dort auf die beste Mannschaft aus dem Westen.

Theis ist in seiner dritten Saison in der stärksten Basketball-Liga der Welt erstmals unumstrittener Stammspieler. In den Playoffs, die wegen der Corona-Pandemie alle in einer Blase in Orlando gespielt werden, hat kein Profi eine bessere Bewertung für sein Abwehrspiel als Theis. «Ich bin extrem glücklich und freue mich, dass der Coaching-Staff aber auch alle, mit denen ich auf dem Feld stehe, meine Arbeit auf dem Feld zu schätzen wissen. Da ist Wertschätzung für mich», sagte er.

