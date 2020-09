Demnach finden die beiden letzten Runden der Playoffs sowie die World Series allesamt in Süd-Kalifornien und Texas statt. Die World Series soll in Arlington im US-Bundesstaat Texas ausgetragen werden. Er sei «hoffnungsvoll», dass es dabei eine eingeschränkte Zahl an Zuschauern geben werde, sagte Manfred laut der Berichte bei einer Veranstaltung.

Die derzeit laufende Hauptrunde spielen die Teams mit Ausnahme der Toronto Blue Jays in ihrem jeweiligen Heimstadion ohne Zuschauer aus. Das Team aus Kanada hatte von der Regierung keine Ausnahmegenehmigung von den Corona-Einreisebestimmungen bekommen und spielt seine Heimpartien in Buffalo im US-Bundesstaat New York. In der verkürzten Corona-Saison qualifizieren sich 16 Mannschaften für die Playoffs.

