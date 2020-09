«Er ist in der stärksten Liga der Welt voll angekommen, macht vor allem in der Defensive einen herausragenden Job», sagte der 51-Jährige der « Stuttgarter Zeitung » und den «Stuttgarter Nachrichten». «Er gehört aktuell zu den besten fünf Verteidigern in der NBA . Das ist Wahnsinn!», schwärmte Rödl vom 2,04 Meter großen Theis .

Der 28-Jährige bestreitet mit den Boston Celtics derzeit die Finalspiele der Eastern Conference der nordamerikanischen Basketball-Liga. In der Best-of-Seven-Serie gegen die Miami Heat liegen Theis und Co. nach vier Partien allerdings mit 1:3 zurück. Nach dem fünften Spiel in der Nacht zum Samstag könnte die Saison für den NBA-Rekordmeister vorzeitig vorbei sein.

