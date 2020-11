«Offensiv bekommen wir einen Elitespielmacher», sagte Lakers-Manager Rob Pelinka am Donnerstag nach Angaben von US-Medien über den Neuzugang von den Oklahoma City Thunder . «Andere Teams hassen es, gegen Dennis zu spielen und seine Mitspieler lieben es, mit ihm zu spielen, weil er diese unangenehme Beharrlichkeit und diesen Schneid hat und das steht genau im Mittelpunkt davon, wie wir spielen und wie wir gewinnen. Er passt da wirklich perfekt rein.»

Zuvor hatte sich schon Club-Legende Magic Johnson positiv über den 27 Jahre alten Braunschweiger geäußert. Auch Superstar LeBron James hieß Schröder willkommen. Insbesondere ihn soll der in der besten Basketball-Liga hoch angesehene Nationalspieler zukünftig entlasten. «Er passt einfach perfekt zu uns. Er war ein Spieler, hinter dem wir - nicht nur in diesem Tausch, sondern schon früher - aggressiv her waren. Diesen Transfer abzuschließen, ist sehr befriedigend», sagte Pelinka.

Die Lakers haben Danny Green und ein Zugriffsrecht im Draft abgegeben, um Schröder von den Thunder nach Kalifornien holen zu können. Die NBA-Saison soll am 22. Dezember beginnen.

© dpa-infocom, dpa:201120-99-398181/2