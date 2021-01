Da Divisionssieger stets in die Playoffs einziehen, reichte Washington eine schwache Bilanz von sieben Siegen aus 16 Hauptrundenpartien. Nun geht es in der ersten Playoffrunde zuhause gegen die Tampa Bay Buccaneers und Altstar Tom Brady .

Neben Washington hatten sich in der NFC auch die Los Angeles Rams und die Chicago Bears am letzten Spieltag der regulären Saison qualifiziert. Die Rams gewannen mit 18:7 gegen die Arizona Cardinals. Chicago jubelte über den Einzug in die Wild-Card-Runde trotz einer 16:35-Niederlage gegen die Green Bay Packers und Star-Quarterback Aaron Rodgers, die durch den Sieg ein Freilos haben.

Das gilt in der AFC für die Kansas City Chiefs. Der Meister unterlag zum Abschluss der Hauptrunde den Los Angeles Chargers mit 21:38, verzichtete aber auf einige Stammkräfte wie Superstar-Spielmacher Patrick Mahomes.

In dieser Conference verspielten die Miami Dolphins ihre Playoff-Chancen. Sie kassierten ein 26:56 bei den Buffalo Bills. Da die Indianapolis Colts mit 28:14 gegen die Jacksonville Jaguars gewannen, ist für die Dolphins nach der regulären Saison Schluss.

Außerdem geht die Saison für die Tennessee Titans, die Cleveland Browns und die Baltimore Ravens weiter. Die Titans schlugen auswärts die Houston Texans mit 41:38. Cleveland profitierte davon, dass die bereits qualifizierten Pittsburgh Steelers einige Leistungsträger schonten und siegte daheim mit 24:22. Dadurch stehen sie zum ersten Mal seit 2002 wieder in der Endrunde und treffen dort erneut auf die Steelers. Die Ravens setzten sich mit 38:3 bei den bereits ausgeschiedenen Cincinnati Bengals durch.

Die New York Jets haben sich nach dem letzten Hauptrundenspieltag von ihrem Trainer Adam Gase getrennt. In der regulären Saison hatten sie zwei Siege aus 16 Partien eingefahren und die Playoffs klar verpasst. «Es ist klar die beste Entscheidung für die Jets, um eine neue Richtung einzuschlagen», erklärte der Vorsitzende Christopher Johnson in einem Statement.

Traditionell stellen die Clubs ihre Leistung am ersten Montag nach dem letzten Spieltag der Hauptrunde auf den Prüfstand. Die Folge bei den Vereinen, die die Erwartungen nicht erfüllen konnten, sind häufig Entlassungen von Trainern und General Managern.

Bereits während der Saison waren drei Coaches, Bill O'Brien (Houston Texans), Dan Quinn (Atlanta Falcons) und Matt Patricia (Detroit Lions), entlassen worden. Trainer Doug Marrone von den Jacksonville Jaguars steht ebenfalls vor dem Aus.

