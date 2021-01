Der 28 Jahre alte Würzburger steht auf der Liste der NBA-Profis, die entweder einen positiven Corona-Test bekommen haben oder als Kontaktperson eines Infizierten gelten. Das geht aus der am Sonntag veröffentlichten Übersicht der besten Basketball-Liga der Welt hervor. Außer Kleber stehen noch drei weitere Profis der Mavericks auf der Liste.

Kleber war beim 112:98-Erfolg der Mavericks am Samstag (Ortszeit) gegen die Orlando Magic rund 24 Minuten zum Einsatz gekommen. Er hatte fünf Punkte erzielt, drei Rebounds geholt und einen Korberfolg vorbereitet. Die nächste Partie der Texaner steht am Montag gegen die New Orleans Pelicans an. Bis zum kommenden Sonntag sind zudem Auswärtsspiele gegen die Charlotte Hornets und die Milwaukee Bucks sowie ein Heimspiel gegen die Chicago Bulls angesetzt.

