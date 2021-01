Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison für die Adler Mannheim gespielt und war von dem kanadischen Team an dritter Stelle der Talentevergabe ausgewählt worden. So früh war vor ihm aus Deutschland nur Leon Draisaitl dran gekommen, der in der vergangenen Saison Topscorer der NHL war und zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt wurde.

Stützle könnte sein NHL-Debüt schon am Freitag (01.00 Uhr Samstag MEZ) beim ersten Saisonspiel der Senators gegen die Toronto Maple Leafs geben. An dem Tag feiert er auch seinen 19. Geburtstag.

Die NHL beginnt ihre Saison in der deutschen Nacht zum Donnerstag. Wegen der Corona-Pandemie ist das Format angepasst. Die Teams kommen in der Hauptrunde nur auf 56 statt der üblichen 82 Partien und wurden auf neue Divisionen aufgeteilt. Stützle trifft mit den Senators deswegen nur auf die anderen Teams aus Kanada.

© dpa-infocom, dpa:210113-99-15092/2