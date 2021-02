Der 19-Jährige aus Viersen gab beim 3:2 gegen die Montreal Canadiens am Donnerstagabend zwei Vorlagen und erzielte den Treffer zum 2:1 kurz vor dem Ende des ersten Drittels selbst. «Das war ein sehr gutes Gefühl und fühlt sich noch immer gut an», sagte Stützle nach dem unerwarteten Auswärtserfolg gegen den Tabellenführer der Nord-Division in der NHL . Für das Team aus der kanadischen Hauptstadt endete damit zudem eine Serie von neun Niederlagen.

Trainer DJ Smith äußerte sich begeistert über den Teenager aus Deutschland, der nun schon vier Saisontore hat. «Für sein Alter, das ist unglaublich, was er hier macht. Du bekommst das Gefühl, dass er alles kann. Er war außergewöhnlich heute Abend», sagte er. «Er ist gefährlich, er kann den Puck aus der Bewegung schießen, er ist dynamisch und wird in jedem Spiel besser. Er ist zudem ein außergewöhnlicher Passgeber.» Mit nur einem Tor Vorsprung vertraue Smith dem besten Angreifer der U20-WM auch in den letzten Minuten. «Er ist der beste Eisläufer in unserem Team», sagte Smith. «Auch wenn er der Jüngste in unserem Kader ist dachte ich: Warum nicht?»

© dpa-infocom, dpa:210205-99-309804/2