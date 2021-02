Zwei Tage nach dem Triumph gegen die Kansas City Chiefs im NFL-Finale jubelten die Anhänger ihren Idolen bei herrlichem Sonnenschein vom Ufer aus zu, viele trugen das Trikot der ausgelassen feiernden Champions. Auf Anordnung von Tampas Bürgermeisterin Jane Castor galt wegen Corona eine Abstands- und Maskenpflicht - einige Fans hielten sich aber nicht daran.

Quarterback-Legende Brady hatte zum siebten Mal in seiner Karriere den Super Bowl gewonnen, zum ersten Mal mit den Buccaneers nach seinem Wechsel dorthin vor der Saison. Er ist der erfolgreichste Profi in der Geschichte der NFL und hat mehr Titel als jede Mannschaft in der National Football League.

