Wieder zu Hause in Denver verlor das Team 0:3. Am Samstag hatte es bei der stundenlang unterbrochenen Partie unter freiem Himmel am Lake Tahoe ein 3:2-Sieg gegeben. Auch Tobias Rieder verlor mit den Buffalo Sabres. Gegen die New York Islanders gab es ein 2:3. Der Nationalspieler stand dabei weniger als vier Minuten auf dem Eis.

