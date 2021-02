Für die Lakers war das 89:114 in der nordamerikanischen Basketball-Liga bereits die vierte Pleite in Serie. Auch die Boston Celtics mit Nationalspieler Daniel Theis haben ein Formtief und kassierten beim 112:127 gegen die Atlanta Hawks die dritte Niederlage in Serie.

Die Lakers mussten erneut auf Dennis Schröder , der auf der Corona-Liste der NBA steht, und den verletzten Anthony Davis verzichten und konnten diese Ausfälle ein weiteres Mal nicht kompensieren. Lediglich zu Beginn der Partie wirkte der Rekordmeister konkurrenzfähig gegen die Jazz, die den 26. Sieg der Saison verbuchten und souverän an der Spitze stehen.

Die Lakers sind zwar noch immer auf Rang drei der Western Conference, eine Woche vor der Pause für das All-Star-Spiel aber weit von ihrer Bestform entfernt. Schröder könnte gegen die Portland Trail Blazers am Freitag wieder dabei sein, Davis fehlt dagegen noch einige Wochen.

