«Es ist immer schwierig, mitten in einer Saison zu sagen, dass man den Stanley Cup gewinnt. Aber wir sind eine der Mannschaften, die sehr gute Chancen haben», sagte der 25 Jahre alte Kölner im Interview von Sport1 . «Ich glaube, unsere Mannschaft ist sehr gut zusammengestellt», begründete er.

Eine Deadline für den erhofften Titelgewinn in der NHL habe er sich «nicht unbedingt» gesetzt. «Natürlich kommt man aber langsam in ein Alter, wo man etwas gewinnen will und auch gewinnen kann. Unsere Zeit ist jetzt - die nächsten paar Jahre sind zum Titel gewinnen da», sagte der MVP der Vorsaison.

Die Oilers, die in der vergangenen Spielzeit überraschend schon in der Qualifikation für die Playoffs ausgeschieden waren, liegen nach einem schwächeren Saisonauftakt derzeit auf Playoff-Kurs. Schon vor dem Saisonbeginn hatte Draisaitl an die Meisterschaft seines Teams geglaubt: «Ich glaube, dass man jedes Jahr die Chance hat oder es anstrebt, den Stanley Cup zu gewinnen. Wir haben dieses Jahr eine gute Chance», sagte Deutschland «Sportler des Jahres» im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-844872/2