Beim 76:58 gegen die Florida State Seminoles war der 19 Jahre alte Bruder von NBA-Profi Moritz Wagner am Sonntagabend (Ortszeit) mit 13 Punkten, zehn Rebounds und fünf Vorlagen entscheidend an dem Erfolg beteiligt und hatte mehr Rebounds und Assists als jeder andere Spieler der Partie. Michigan zählt bei dem in Indianapolis ausgetragenen Turnier, das «March Madness» genannt wird, zu den Favoriten und trifft als nächstes auf die Bruins der University of California, die unerwartet gegen Alabama gewannen.

© dpa-infocom, dpa:210329-99-07773/2