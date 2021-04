Derzeit stehe für ihn die Familie im Vordergrund, sagte der 42-Jährige in Berlin. «Es macht Spaß, jeden Tag mit den Kids zu verbringen, bei allem dabei zu sein und hoffentlich auch wieder mit den Kids reisen zu dürfen, wenn sich die Zeiten bessern.»

Die Coronavirus-Pandemie sei auch für seine Familie eine Herausforderung gewesen. «Mit dem Onlinelearning war es für uns auch tricky», sagte Nowitzki . «Wir haben unser Bestes gegeben.» Der frühere NBA-Meister lebt mit seiner Frau Jessica und drei Kindern in Dallas.

Zuletzt hatte beispielsweise Donnie Nelson , Manager von Nowitzkis Ex-Team Dallas Mavericks, gesagt, dass der langjährige Superstar sich jeden Job bei den Texanern aussuchen könne. Man könne sich «in ein paar Jährchen» wieder zusammensetzen, sagte Nowitzki dazu. «Wenn ich was mache, will ich das voll mache und zu einhundert Prozent. Ich will nicht nur "Hallo" sagen und dann wieder ein paar Wochen weg zu sein. Wenn ich was anfange, will ich voll dabei sein, um den Unterschied zu machen.»

Nowitzki ist bei der EM 2022 als Botschafter tätig. Die Spiele in einer von insgesamt vier Vorrundengruppen finden in Köln statt, die K.o.-Runde steigt in Berlin.

