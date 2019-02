TV-Experte Dieter Thoma: "Man wird süchtig danach"

Die Nordische Ski-WM startet am Samstag (23. Februar) aus Skisprung-Sicht gleich mit einem absoluten Höhepunkt - dem Springen von der Großschanze. Würden Sie gerne die Uhr zurückdrehen und selber noch mitmischen?

Thoma: Direkt nach der Karriere habe ich noch öfter gedacht, wie toll es wäre, selbst noch mitzuspringen - gerade bei schönem Wetter (lacht). Aber inzwischen bin ich schon 19 Jahre lang TV-Experte, länger als meine Sportlerlaufbahn im Weltcup dauerte. Ich fühle mich nicht mehr als Springer, eher als eine Art Verbindungsmann, als Erklärer und Dienstleister für den Sport. Und ich bin total dankbar dafür. Trotzdem zittere ich natürlich noch mit den Springern mit, wenn die am Anlauf stehen, vor allem mit denen, die ich sehr gerne mag. Da ist immer noch ein Magenkribbeln da. Ich habe einen Riesenrespekt vor jedem, der diesen Sport betreibt, weil ich weiß, was dahinter steckt.

Was steckt denn dahinter? Können Sie die Faszination am Fliegen mit Worten beschreiben?

Thoma: Man hat wirklich das Gefühl zu schweben. Wer schon mal ganz stark verliebt war, erinnert sich an das Kribbeln im Bauch. Und wer mit dem Fahrrad oder Auto schon mal fast einen Unfall hatte, sich aber gerade noch retten konnte, kennt diesen besonderen Adrenalinschub. Wenn man diese beiden Gefühle mischt, weiß man, wie sich ein Springer nach dem Flug fühlt. Der Körper ist mit Hormonen und Gefühlen überflutet. Man wird süchtig danach und möchte das immer wieder erleben. Die Tatsache, dass man keinen doppelten Boden hat, macht es unheimlich gefährlich, aber auch zu etwas ganz Besonderem, weil es fast niemand nachmachen kann.

Dieter Thoma über den Start seiner TV-Experten-Karriere (im Jahr 2000 bei RTL): „Günther Jauch hat damals gesagt, er übernehme die Moderation, wenn ich es auch mache. Diese große Chance, bei meinem Sport zu bleiben, den ich so sehr liebe, musste ich einfach ergreifen.“ Foto: dpa

Könnten Sie noch unfallfrei da runterspringen?

Thoma (lacht): Oh, das würde nicht gutgehen. Mein allerletzter Sprung war der Millennium-Sprung am 31.12.1999, damals live im Fernsehen übertragen. Günther Jauch hat moderiert. Danach bin ich nie wieder gesprungen. Als erstes müsste ich mein Gewicht wieder einstellen - heute habe ich 75 Kilo, damals 63. Außerdem müsste ich die Muskulatur wieder trainieren und auf den ganz kleinen Schanzen neu beginnen. Skispringen ist zwar ein bisschen wie Fahrradfahren, das man nicht verlernt, aber viel zu gefährlich, als dass man es einfach mal so machen könnte. Ich habe acht Knie- und zwei Oberschenkel-OPs hinter mir und bin ein paar Mal auf den Kopf gefallen, was man hoffentlich nicht so merkt (lacht). Ohne Witz: Das ist echt ein gefährlicher Sport. Den muss man zu 100 Prozent machen - oder gar nicht.

Anders gefragt: Wären sie mit den Leistungen von damals heute konkurrenzfähig?

Thoma: Nein, auf keinen Fall. Alles hat sich weiterentwickelt: die Schanzen, das Material, die Sprungtechnik und das spezifische Training. Wenn man nicht mehr springt, bleibt man logischerweise auf dem alten Stand stehen. Für Zuschauer sieht das immer gleich aus - da springt halt jemand von oben nach unten - aber wenn man das genau beobachtet, sind die Veränderungen schon riesig. Hätte ich zu meiner Zeit gewusst, was ich jetzt weiß, hätte ich mit Abstand alles gewonnen.

Skisprung-Legende und TV-Experte Dieter Thoma 1/14 Mit Günther Jauch war Dieter Thoma zweimal für den deutschen Fernsehpreis nominiert. Er selbst wurde als TV-Experte unter anderem mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Foto: Matthias Schrader, dpa

Im Hintergrund und doch ganz nah dran: Bei seiner Arbeit als Experte profitiert Thoma von seinen guten Beziehungen zu Trainern (hier Werner Schuster) und Athleten. Foto: Daniel Karmann, dpa

Dieter Thoma mit Ehefrau Madana am 4. November 2017 beim Deutschen Presseball in Frankfurt. Foto: Frank Rumpenhorst, dpa

Dieter Thomas neue sportliche Leidenschaft heißt Golf – hier ein Foto von einem Turnier auf Gut Lärchenhof in Pulheim. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Ein bisschen Spaß muss sein... Thoma bei einem Charity-Golfturnier im Jahr 2010. Er selbst hat mit dem Verein „Spielend helfen e.V.“ mit Charity-Turnieren in fast 20 Jahren über 640.000 Euro für eine Kinderkrebsnachsorge-Klinik gesammelt. Foto: Patrick Seeger, dpa

Selfie mit Expertenrunde: Dieter Thoma, Peter Schlickenrieder (Skilanglauf), Katarina Witt (Eislauf) und Maria Höfl-Riesch (Ski alpin) auf einer Pressekonferenz zur Berichterstattung über die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang 2018. Foto: Jens Kalaene, dpa

Kleine Rauferei unter Freunden: ARD-Ski-Experte Markus Wasmeier und Dieter Thoma im Dezember 2013. Foto: Tobias Hase,dpa

Hochkonzentriert: Dieter Thoma als Trainingsbeobachter während der Vierschanzentournee 2013. Foto: Daniel Karmann, dpa

2007 fungierte Dieter Thoma in der Sendung „Wetten, dass...?“ mit Thomas Gottschalk als Pate der Stadtwette in Freiburg. Foto: Thomas Kunz dpa/lsw

1994, Norwegen, Lillehammer: Der deutsche Skispringer Jens Weißflog (oben) wird im Siegesjubel von seinen Teamgefährten (v.l.) Christof Duffner, Dieter Thoma und Hansjörg Jäckle auf Schultern getragen. Das Team gewann bei den Olympischen Winterspielen die Goldmedaille im Mannschaftsspringen. Foto: -

Ein Bild aus dem Jahr 1996: Dieter Thoma hatte damals das Auftaktspringen der Vierschanzentournee in Oberstdorf gewonnen. Foto: Stephan_Jansen, dpa

Souverän gewann Thoma im Februar 1997 den Deutschen Meistertitel auf der Normalschanze vor Gerd Siegmund (l.) und Hansjörg Jäckle. Foto: Patrick_Seeger, dpa

1997 holte Thoma bei der WM in Trondheim Silber von der Großschanze und freute sich darüber mit dem Drittplatzierten Silvain Freiholz aus der Schweiz. Foto: Georges_Schneider, dpa

Die deutschen Skispringer (v.l.) Dieter Thoma, Martin Schmitt, Hansjörg Jäkle und Sven Hannawald (hinten) zeigten am 17.2.1998 in Nagano nach der Siegerehrung für den olympischen Mannschaftswettbewerb im Skispringen ihre Silbermedaillen Foto: Arne Dedert, dpa

Dieter Thoma über... ...die Zusammenarbeit mit bekannten Moderatoren wie Günther Jauch und Matthias Opdenhövel (seit 2011): "Wir harmonieren sehr gut, und mir ist auch wichtig, dass sich mein Moderationspartner wirklich für den Sport interessiert. Ich möchte die Zuschauer nicht nur nüchtern informieren, sondern wirklich mitfühlen lassen. Das kann man nur machen, wenn man auch authentisch bleibt." ...die Nähe zu den Athleten: "Man braucht viel Feingefühl, muss auch akzeptieren, wenn sie sich vor einem Wettkampf konzentrieren und nicht mehr viel reden wollen. Ich war ja selbst Sportler und weiß, wie extrem das stören kann." ...

Die deutschen Springer scheinen in dieser Saison beständig unbeständig - mal läuft es gar nicht, dann wieder phänomenal. Was trauen Sie Ihnen bei der WM zu?

Thoma: Eine Menge. Ich glaube, wir haben bei jedem Wettkampf eine Medaillenchance. Aber Sie haben recht: Jeder hatte schon seine Aussetzer, und fast alle haben auch schon wahnsinnig gute Leistungen gezeigt, ob Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Stefan Leyhe oder zuletzt auch Richard Freitag . An dessen Sprüngen in Willingen sieht man, dass kleine Veränderungen bis zu zehn Meter mehr Weite bewirken können. Das ist Wahnsinn! Ich bin sicher, dass Richard am Material, also sicher am Anzug, eventuell auch am Ski und Schuh rumgetüftelt hat und durch die kleinen Stellschrauben das gesamte Sprungsystem wieder besser passt. Dann springt man automatisch auch mutiger, mit mehr Selbstbewusstsein. Das sind echte Multiplikatoren. Ich würde gerne noch im Detail rausfinden, was er da umgestellt hat. Aber auch ich bekomme nicht alles erzählt. Keiner will, dass einem die Konkurrenz zu sehr in die Karten gucken kann…

Deutsche Skispringer bei der WM 2019 1/10 Markus Eisenbichler führt das deutsche Skisprung-WM bei der WM in Innsbruck und Seefeld an. Mit Platz neun im Gesamtweltcup ist er derzeit der bestplatzierte Deutsche. Foto: Arne Dedert

Eisenbichler wurde in dieser Saison Gesamt-Zweiter der Vierschanzentournee. Bei der letzten WM vor zwei Jahren in Lahti holte er Bronze auf der Normalschanze und Gold im Team-Wettbewerb. Allerdings hat er noch nie ein Einzelspringen im Weltcup oder bei Großereignissen gewinnen können. Foto: Expa

Durch seinen Sieg beim vorletzten Weltcupspringen vor der WM in Willingen gilt Karl Geiger als einer der Mitfavoriten für die Wettbewerbe in Innsbruck und Seefeld. Foto: Arne Dedert

Geiger springt auf dem zehnten Platz im Gesamtweltcup die bislang beste Saison seiner Karriere. Sein größter Erfolg ist die Team-Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. Er könnte in Österreich seine WM-Premiere feiern. Foto: Expa

Auch Stephan Leyhe war im Weltcup nie besser platziert als in dieser Saison (Platz elf). Besonderes Highlight war dabei der dritte Platz in der Vierschanzentournee-Gesamtwertung. Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Leyhe stand in seiner Karriere in 114 Weltcup-Springen erst einmal auf dem Podium. Er zählte 2018 zum deutschen Silber-Team in Pyeongchang. Foto: Expa

Richard Freitag (links, im Gespräch mit Bundestrainer Werner Schuster) springt eine eher durchwachsene Saison (Platz 19 im Gesamt-Weltcup). Den vergangenen Winter hatte er noch als Zweiter beendet. Foto: Arne Dedert

Mit Platz vier beim letzten Springen in Willingen zeigte Freitag aufsteigende Form und hat durchaus Medaillenchancen. Bei Weltmeisterschaften holte er bislang im Team jeweils eine Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Foto: Arne Dedert

Seit seinem Olympiasieg im Einzel auf der Normalschanze 2018 ist Andreas Wellinger der derzeit wohl bekannteste deutsche Skispringer. Diese Saison gestaltet sich allerdings schwieriger. Foto: Daniel Karmann

Platz 17 im Gesamtweltcup, nur Platz 31 bei der Vierschanzentournee: Im November kam Wellinger zum letzten Mal unter die besten zehn. In dieser Form zählt er nicht zu den Favoriten. Foto: Expa

In welcher Verfassung ist Olympiasieger Andreas Wellinger?

Thoma: Dass er auf das Podest springt, wie in Kuusamo Anfang der Saison, glaube ich derzeit nicht. Aber auch das kann sich schnell ändern. Er hat nach seinem Olympiasieg bislang ein schwieriges Jahr, was nach dem ganzen Trubel auch verständlich ist. Er macht ganz wichtige Erfahrungen, durch die er jetzt durch muss. Ich bin sicher, dass er das schafft und dabei auch als Mensch weiter reift. Auch ich musste mich damals extrem wandeln (lacht). Ich war als Sportler schon ein sehr, sehr schwieriger Typ.

Wenn Sie sich entscheiden müssten - auf welchen Sieger würden Sie am Samstag am ehesten tippen?

Thoma: Das ist sauschwer zu entscheiden. Das würde ich mich jedenfalls heute noch nicht trauen. Erst muss ich den Probedurchgang sehen. Ich beobachte die Sportler, deren Körperhaltung und Körpersprache ganz genau. Erst dann habe ich ein Gefühl, bei wem etwas geht - und bei wem nicht. Die Körpersprache beim Sprung und drumherum sagt manchmal mehr als tausend Worte.

Allerdings ist der Vierschanzentournee-Sieger Kobayashi in dieser Saison eindeutig der überragende Springer...

Thoma: Ja, definitiv. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt, ob er nervös wird oder sein Programm unbeeindruckt abspulen kann. Wenn er das schafft, ist er der absolute Top-Favorit. Aber ich bleibe dabei: Oft ist es eine Sache der Tagesform. Und ich hoffe einfach, dass einer der Deutschen durchkommt und aufs Treppchen springt, was übrigens auch für die Frauen um Katharina Althaus, Juliane Seyfarth und Carina Vogt gilt. Eine Einzelmedaille ist immer das Ziel - ob es auf der Groß- oder der Normalschanze passiert, ist dann schon fast wurscht.

Nach der Saison muss sich das deutsche Team einen neuen Trainer suchen, weil Chefcoach Werner Schuster aufhört. Haben Sie eigentlich einen Trainerschein?

Thoma (lacht): Nee, den habe ich nicht und bin auch noch nicht auf die Idee gekommen. Als Trainer lebst du fast nur noch fürs Skispringen und verbringst kaum noch Zeit mit der Familie. Trainer sitzen zudem auf einem wackligen Stuhl: Sind die Sportler erfolgreich, werden die Sportler gelobt, liefern sie schlechte Leistungen, ist der Trainer schuld. Ich habe großen Respekt vor diesem Job, aber ich kann mir das nicht vorstellen.