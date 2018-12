Lesser klagt weiter über Rückenbeschwerden, die zuletzt auch seinen Start beim Weltcup in Nove Mesto verhinderten. Hinz fällt krankheitsbedingt aus. Als Ersatz rücken Benedikt Doll (Breitnau) und Franziska Preuß (Haag) ins Starterfeld.

Doll wird bei der Veranstaltung in der Arena auf Schalke nun mit Denise Herrmann starten. Preuß geht zusammen mit Simon Schempp in die Loipe. In dem hochklassigen Starterfeld kämpfen insgesamt zehn Teams um den Sieg. Im Vorjahr hatte die Russin Jekaterina Jurlowa-Percht mit ihrem Teamkollegen Alexej Wolkow gewonnen.