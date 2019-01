Keine Kraft mehr: Dahlmeier in Antholz nur Sprint-Vierte

Antholz (dpa) - Laura Dahlmeier lag für eine Weile völlig ausgepumpt im Schnee, dann wurde sie unter ärztlicher Hilfe aus dem Zielraum geleitet. Die Doppel-Olympiasieger hatte alles gegeben, doch zum 20. Weltcup-Sieg fehlten mickrige 4,2 Sekunden.

Die 25 Jahre Ausnahmeathletin musste beim Sprint-Weltcup der Biathleten in Antholz mit Platz vier vorliebnehmen. «Die letzten Meter waren brutal, ich wäre fast ins VIP-Zelt abgebogen und hätte es nicht mehr bis ins Ziel geschafft. Die letzten Meter bin ich gewankt wie so eine Besoffene», sagte Dahlmeier nach ihrem Kraftakt.

Allein mit ihrer Willenskraft und ihrer Klasse zeigte sich die siebenmalige Weltmeisterin vier Tage nach ihrem letzten Platz im Massenstart von Ruhpolding allerdings in der Südtirol-Arena stark verbessert. Zum Podest fehlten der jungen Frau aus Garmisch-Partenkirchen im 7,5-Kilometer-Rennen nur 0,7 Sekunden. «Am Schießstand hat die Laura sauber gearbeitet. Aber so, wie sie ins Ziel gekommen ist, ist es nicht erfreulich für uns Trainer», sagte Damen-Bundestrainer Kristian Mehringer im ZDF. Denn Dahlmeier war stark in den roten Bereich gelaufen, der deutsche Mannschaftsarzt Klaus Marquardt eilte sogleich in den Zielbereich.

In der Umkleidekabine erholte sich Dahlmeier, lag auf dem Boden. «Ich bin super zufrieden. Ich habe auf der zweiten Runde versucht, Körner zu sparen. Die Taktik ist grundsätzlich aufgegangen, aber die Ziellinie hätte gerne etwas früher kommen können. Insgesamt war es ein tolles Rennen.»

Den Sieg holte sich die wie Dahlmeier fehlerfrei schießende Tschechin Marketa Davidova. Zweite wurde die Finnin Kaisa Mäkäräinen (1 Fehler/1,7 Sekunden zurück) vor der Norwegerin Marte Olsbu Roiseland (1/3,5). Beim ersten Weltcup-Erfolg von Davidova war Dahlmeier die beste der fünf deutschen Skijägerinnen gewesen. Ruhpolding-Gewinnerin Franziska Preuß hatte sich kurz vor dem Start krank gemeldet.

Die frühere Langläuferin Denise Herrmann beendete das Rennen trotz dreier Strafrunden auf Rang 14 und holte sich damit das Ticket für die Weltmeisterschaften in Östersund im März. Franziska Hildebrand (2 Fehler) kam auf Rang 27, Karolin Horchler (1) wurde 36. und Vanesa Hinz (2) folgte auf Platz 38.

Ihre Teamkolleginnen hatten sich schon aus den Top-Plätze geschossen, da joggte Dahlmeier noch konzentriert mit Kopfhörern und verspiegelter Sonnenbrille durch den Aufwärmbereich. Mit der letzten Startnummer 97 machte sich Deutschlands Biathlon-Star auf die Jagd nach der Bestzeit. Und hätte beinahe ihren 20. Weltcup-Sieg geschafft.

Schon vor dem Rennen musste das deutsche Team eine Schwächung hinnehmen. Franziska Preuß, die zuvor am Sonntag in Ruhpolding im Massenstart ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, musste wegen einer Halsentzündung kurzfristig absagen und fuhr nach Hause.

Bei nahezu perfekten Bedingungen mit Sonnenschein und kaum Wind leisteten sich die anderen deutschen Skijägerinnen zu viele Fehler. Insgesamt standen am Ende für die vier Schützlinge der Trainer Mehringer und Florian Steirer acht Fehler zu Buche. Zudem konnte auf der auf 1600 Meter Höhe gelegenen Antzholzer Strecke, die körperlich noch mehr als sonst an die Substanz geht, nur Denise Herrmann mit der Laufbestzeit ein Ausrufezeichen setzen. Aber ihre drei Fehler verhinderten eine bessere Platzierung. «Mit zwei Fehlern liegend angefangen», haderte die frühere Langläuferin und schüttelte den Kopf.