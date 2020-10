«Ich bin schon gespannt. Es ist eine Herausforderung, das Training um ein Kind zu bauen. Es haut aber gut hin, weil alle an einem Strang ziehen», sagte die 32-Jährige, die schon früh wieder mit dem Sport angefangen hat. «Mittlerweile kann ich mein Training komplett durchziehen», sagte die Münchnerin dem «Münchner Merkur» und der «tz».

Ein Vorteil sei für sie auch, dass viele Weltcup-Rennen und sogar die wegen der Corona-Krise verlegte Weltmeisterschaft in Deutschland stattfinden. Die WM am Königssee liegt quasi vor der Haustür. «Für mich ist das genial. Es gibt nur zwei Weltcups, die nicht wirklich in Autonähe sind. Einer ist auf der Olympiabahn in Peking. Den muss ich fahren», sagte Geisenberger . Die Olympischen Winterspiele 2022 seien ihr «großes Ziel».

