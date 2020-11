Die 28-Jährige vom WSV Königssee kam im lettischen Sigulda zeitgleich mit der Niederländerin Kimberley Bos auf Rang drei. Den Sieg holte sich wie in der Vorwoche die Österreicherin Janine Flock , die ihren eigenen Bahnrekord gleich zweimal verbesserte auf nun 51,46 Sekunden.

Zweite wurde die Russin Elena Nikitina. Die Olympia-Zweite und Weltcup-Gesamtsiegerin Jacqueline Lölling von der RSG Hochsauerland landete auf Platz sieben, Hannah Neise vom BRC Winterberg auf Rang 14. Letztmalig ohne Podestplatzierungen in den ersten beiden Weltcup-Rennen waren die deutschen Frauen in der Saison 2013/2014 geblieben, als sie es in Calgary und Park City nicht auf das Podium schafften.

© dpa-infocom, dpa:201127-99-484760/2