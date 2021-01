Die deutsche Meisterin fuhr mit Anschieberin Deborah Levi in beiden Läufen Start- und Lauf-Bestzeit und verwies auch im parallel ausgetragenen Weltcup Kim Kalicki und Ann-Christin Strack mit 0,42 Sekunden Vorsprung auf Rang zwei. Für Nolte , die beim Auftakt in Sigulda stürzte, war es bereits der dritte Weltcupsieg in diesem Winter. Kalicki baute mit dem zweiten Platz ihre Gesamtführung im Weltcup aus. EM-Dritte wurden zeitgleich Olympiasiegerin Mariama Jamanka mit Anschieberin Leonie Fiebig sowie die Österreicherinnen Katrin Beierl und Jennifer Onasanya.

