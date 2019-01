Genaue Untersuchungen in München ergaben keine weiteren Verletzungen über die ausgekugelte Schulter hinaus, teilte der Deutsche Skiverband am Dienstag über die sozialen Netzwerke mit. «Wir gehen davon aus, dass Stefan in etwa drei Wochen mit dem Skitraining beginnen kann», sagte der behandelnde Arzt Manuel Köhne demnach. «Da hatte ich wohl noch Glück im Unglück. Jetzt konzentriere ich mich auf die Reha und hoffe, möglichst schnell wieder Rennen fahren zu können», sagte Luitz.

Der 26 Jahre alte Skirennfahrer hatte sich am Samstag beim Riesenslalom von Adelboden die Schulter ausgekugelt. Der einzige Riesenslalom vor den Weltmeisterschaften in Schweden ist das Rennen in Garmisch-Partenkirchen am 27. Januar. Der WM-Riesenslalom ist am 15. Februar.