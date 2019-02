Wie beim Super-G-Gold zum Auftakt in Are war die 23-Jährige aus den USA nicht zu schlagen. Vier WM-Titel in Serie in einer Disziplin sind ein Rekord. Mit zweimal Gold und einmal Bronze in Are ist Shiffrin zudem die erfolgreichste Skirennfahrerin dieser Titelkämpfe. Silber mit 0,58 Sekunden Rückstand holte sich Anna Swenn Larsson aus Schweden. Bronze ging an Riesenslalom-Weltmeisterin Petra Vlhova aus der Slowakei.

Beste Deutsche wurde Lena Dürr als Zwölfte, Christina Geiger schied im Finale aus.