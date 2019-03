Dritter wurde der Österreicher Matthias Mayer. Als bester der fünf deutschen Athleten fuhr Josef Ferstl auf dem 16. Rang. Mit dem dritten Abfahrts-Saisonsieg des 29-jährigen Paris ist die Entscheidung um die kleine Kristallkugel vertagt. Sie fällt erst in der letzten Weltcup-Abfahrt zwischen Paris und Feuz . Der Schweizer hat vor dem Rennen in zwei Wochen in Andorra 80 Punkte Vorsprung vor dem Südtiroler.