Saalbach-Hinterglemm (dpa) - Knapp zwei Wochen nach seinem Sieg in Garmisch-Partenkirchen hat Thomas Dreßen auch die Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm gewonnen und deutsche Ski-Geschichte geschrieben.

Der 26-Jährige war 0,07 Sekunden schneller als Beat Feuz . Dritter wurde dessen Schweizer Landsmann Mauro Caviezel.

Fünf Jahre nach seinem Weltcup-Debüt just auf dieser Strecke in Österreich war es für Dreßen der dritte Saisonsieg und der fünfte Podestplatz in diesem Winter. Er hat damit als erster Deutscher in der Weltcup-Geschichte zwei Abfahrten in Serie gewonnen. Insgesamt kommt er in der Königsdisziplin auf fünf Siege.