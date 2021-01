«Absolut», sagte der 36-Jährige der Deutschen Presse-Agentur . «Wenn du ein Rennen gewinnst, bist du automatisch Kandidat für weitere Erfolge. So einen Start in diesen Monat kann man sich nur wünschen.»

Straßer hatte beim ersten von sieben Slalomrennen in diesem Januar am Mittwoch überraschend triumphiert und den deutschen Alpin-Herren ihren ersten Sieg in dieser Disziplin seit Neureuthers Erfolg in Levi 2017 beschert. Von Freitag bis Sonntag stehen nun zwei Riesenslaloms und ein Slalom im schweizerischen Adelboden auf dem Programm.

«So ein Sieg beflügelt die ganze Mannschaft», sagte Neureuther. «Es ist schon wichtig, dass dieser Sieg gekommen ist, einfach damit der öffentliche Gedanke aufhört, wann endlich der Thomas (Dreßen, Anm. d. Red.) wieder zurückkommt». Der einstige Kitzbühel- und fünffache Weltcupsieger Dreßen fällt nach einer Hüftoperation womöglich für die komplette Saison aus. Straßers Sieg in der kroatischen Hauptstadt sei «auch gut für den Thomas, dass er sich in Ruhe auf seine Reha konzentrieren kann», sagte Neureuther.

