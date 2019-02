Die 30-Jährige setzte sich in Seefeld im Skiathlon über 15 Kilometer deutlich durch und distanzierte die Konkurrenz um mehr als eine Minute. Silber sicherte sich ihre Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg, Bronze ging an die Russin Natalia Neprjajewa. Die nun achtmalige Weltmeisterin Johaug ist in diesem Winter die überragende Athletin und auf den Langstrecken nicht zu schlagen.

Beste DSV-Läuferin war die vor der WM noch kranke Katharina Hennig , die Rang 16 belegte. Sofie Krehl wurde 25., Pia Fink landete auf Platz 30. «Das passt. Damit können wir zufrieden sein. Katha kommt besser zurück, als wir es erwartet haben. Es war ein guter Auftakt für sie», sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der ARD.

Beim Skiathlon müssen die Sportler die Hälfte der Strecke in der klassischen Technik bewältigen. Dann werden die Skier und Stöcke gewechselt, bevor der zweite Teil des Kurses in der Skatingtechnik zu laufen ist. Die Männer absolvieren bei ihrem Wettbewerb die doppelte Strecke, also insgesamt 30 Kilometer.