Bester DSV-Athlet wurde nach einem Sprung von der Toni-Seelos-Schanze überraschend Terrence Weber, der nach 105 Metern Sechster ist. In Führung liegt der norwegische Gesamtweltcup-Sieger Jarl Magnus Riiber, der mit 107 Metern den weitesten Sprung setzte und als Favorit in den Lauf am Nachmittag (15.15 Uhr/ ZDF und Eurosport ) geht.

Einzel-Weltmeister Eric Frenzel , Titelverteidiger Johannes Rydzek und Fabian Rießle liegen nach verpatzten Versuchen schon weiter zurück. Frenzel muss nach einem Sprung auf 97,5 Meter schon 1:23 Minuten aufholen, auch für Rydzek und Rießle (jeweils 100,5 Meter) sieht es mit 1:16 beziehungsweise 1:17 Minuten hinter Riiber nicht viel besser aus. Am aussichtsreichsten liegt Team-Olympiasieger Vinzenz Geiger in Position. Der Oberstdorfer hat 35 Sekunden Rückstand und darf als starker Läufer auf eine Medaille hoffen.