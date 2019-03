Der 22-Jährige setzte sich nach seinem Sprint-Sieg auch über 15 Kilometer in der klassischen Technik durch und legte damit weitere Punkte zwischen sich und seinen russischen Rivalen Alexander Bolschunow , der Siebter wurde. Auf das Podium kamen zudem der Kanadier Alex Harvey und Didrik Tönseth aus Norwegen. Am Sonntag steht mit der Verfolgung das letzte Rennen in diesem WM-Winter an.

Die deutschen Langläufer verpassten Top-15-Resultate erneut deutlich. Florian Notz wurde als bester DSV-Athlet 20., Andreas Katz belegte Rang 35. Schon im Sprint am Freitag hatte keiner der Deutschen das Viertelfinale erreicht.