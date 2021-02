«Als ich ins Ziel gekommen bin mit Platz zwei, da war mir eigentlich schon klar, dass das nicht stimmen kann», sagte Eisenlauer . Tatsächlich stimmte etwas nicht, denn wenige Minuten später korrigierte der Weltverband Fis das Resultat und zeigte den 30-Jährigen als 37. an.

«Es geht ein bisschen das Vertrauen verloren in das Endergebnis, das sie hier veröffentlichen», sagte Eisenlauer und schob hinterher, die Verantwortlichen «wissen schon, was sie machen». Er hoffe, die Zeit sei nicht gewürfelt, sondern «hergerechnet» worden. An ein solches Malheur konnte sich der Langläufer in seiner bisherigen Laufbahn nicht erinnern.

So schaffte bei den deutschen Männern lediglich Janosch Brugger mit Rang 27 die Qualifikation. Eisenlauer, Anian Sossau (38.) und Thomas Bing (49.) lagen deutlich zurück.

Bei den Frauen schafften mit Laura Gimmler (Platz 19), Sofie Krehl (21.) und Katharina Hennig (22.) den Sprung unter die besten 30 und somit in die Finalläufe. Zunächst stehen fünf Viertelfinal-Läufe an, dann die zwei Halbfinals und schließlich der Endlauf. Lisa Lohmann belegte Rang 44 und verpasste damit den Sprung in die Finalläufe. Die beste Zeit gelang der Schwedin Johanna Hagström, die die 1,2 Kilometer in der klassischen Technik in 2:39 Minuten lief.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-587605/3