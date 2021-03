«Eigene Liga»: Langläuferin Johaug dominiert in Oberstdorf

Oberstdorf (dpa) - Auf dem Weg zu ihrem vierten WM-Gold in Oberstdorf hätte Therese Johaug kurz vor dem Ziel noch Zeit für einen Kaffee oder einen gemütlichen Plausch gehabt - so groß war ihr Vorsprung beim Skilanglaufrennen über 30 Kilometer in der klassischen Technik.