«Wir haben an allen vier Austragungsorten genügend Schnee und beginnen bereits mit der Präparierung der Schanzen», sagte Tournee-Präsident Johann Pichler. Auftaktort Oberstdorf profitierte demnach vor allem von den kalten Nächten in der vergangenen Woche. Bei den vier Wettkämpfen in Deutschland und Österreich werden über 100.000 Zuschauer erwartet.