Der Österreicher hatte die DSV-Adler im Jahr 2008 in einer schwierigen Situation übernommen und anschließend zu WM-Titeln, Olympiasiegen und einem Erfolg im Gesamtweltcup geführt. «Wir haben versucht, eine klare Linie reinzukriegen», sagte der 49 Jahre alte Schuster am Freitag im ZDF . Ende März hört Schuster beim Deutschen Skiverband ( DSV ) auf. Er wollte seinen Vertrag nicht noch einmal verlängern.

Unter Schuster haben unter anderem Severin Freund , Andreas Wellinger und Markus Eisenbichler große Einzeltitel gewonnen. Das WM-Einzel von der Normalschanze in Seefeld am Freitag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) sowie das Mixed am Samstag sind die letzten Höhepunkte in der Ära des Trainers.