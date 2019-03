Kubacki siegt bei verrücktem WM-Springen

Seefeld (dpa) - Als der polnische Weltmeister Dawid Kubacki auf dem Podium andächtig die Nationalhymne seines Heimatlandes sang, waren die deutschen Skispringer zum Zuschauen verdammt.

In einem verrückten Wettkampf verpassten Markus Eisenbichler, Karl Geiger und Co. von der Normalschanze eine weitere WM-Medaille für die DSV-Adler und das, obwohl Geiger nach dem ersten Durchgang noch aussichtsreich auf Platz zwei gelegen hatte. Doch komplizierte Bedingungen mit wechselnden Winden und Schneefall sorgten an der Toni-Seelos-Schanze in Seefeld mit dafür, dass erstmals seit 2013 in einem WM-Einzel kein deutscher Springer auf dem Podest landete. Als bester Deutscher wurde Richard Freitag Fünfter.

«Es ist schon bitter», sagte Geiger, der nach einem Satz auf 100 Meter im ersten Durchgang beim zweiten Versuch nur 92,5 Meter weit sprang und 18. wurde. Über die äußeren Umstände beschweren wollte er sich aber nicht. «Mein Gott, das kommt vor», sagte er im ZDF . «Die anderen freuen sich dafür. Das sind auch Top-Leute, deswegen faire Gratulation!» Bundestrainer Werner Schuster sagte: «Karl hatte am Ende keine Chance mehr.» Anders als der 26 Jahre alte Oberstdorfer profitierte Sieger Kubacki von der Schanzenlotterie und sprang von Rang 27 zur Halbzeit noch nach ganz vorne. Zweiter wurde Kubackis Landsmann Kamil Stoch vor dem Österreicher Stefan Kraft.

«Im Endeffekt sind die Sportler vorne, die das Training dominiert haben», sagte Schuster. Er sprach nach dem Wettkampf von würdigen Siegern. «Das akzeptieren wir so.» Als zweitbester Deutscher landete Stephan Leyhe auf dem sechsten Platz. Markus Eisenbichler wurde Siebter.

Bis zum fünften von sechs Skisprung-Entscheidungen an diesem Freitag waren die Titelkämpfe in Tirol Festspiele der DSV-Adler gewesen. Ausgerechnet am schwierigen Bergisel in Innsbruck, an dem die Deutschen jahrelang bei der Vierschanzentournee verzweifelten, hatte Eisenbichler am vergangenen Samstag seinen ersten Sieg gefeiert und war damit gleich Weltmeister von der Großschanze geworden. Zusammen mit seinem Zimmerkollegen Geiger feierte er Gold und Silber, am Tag darauf gewann das Duo gemeinsam mit Freitag und Leyhe auch noch überlegen den Titel im Teamspringen.

Das Mixed, das am Samstag (16.00 Uhr/ZDF und Eurosport) das große Finale der Skisprung-Wettbewerbe von Seefeld ist, war bei den Titelkämpfen in der jüngeren Vergangenheit in deutscher Hand und bietet die Gelegenheit für das nächste Gold. Die Bilanz der Deutschen fiel schon nach Teil eins in Innsbruck positiv aus: Die Ausbeute von zwei Goldmedaillen ist für ein Team, das keinen Top-Fünf-Springer im Weltcup stellt, exzellent. Für Coach Schuster war es das letzte große Einzel, er hört nach diesem Winter nach elf Jahren im Amt auf.