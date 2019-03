«Ich habe zuhause gemerkt, dass ich das Team genauso gerne im Fernsehen sehe, wie selbst an den Wettkämpfen teilzunehmen», sagte Stjernen , der im vergangenen Jahr bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die Goldmedaille im Team erobert hatte. Die Raw-Air-Tour mit zehn Wettkämpfen an zehn Tagen will er noch absolvieren, das Skifliegen in Vikersund am 17. März soll dann der letzte Wettkampf in seiner Laufbahn sein, wie Stjernen erklärte.