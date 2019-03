«Wir sind auf der Zielgeraden, aber wir sind noch nicht im Ziel. Wir haben es immer so gehandhabt, dass wir seriös bleiben. Leider sind wir noch nicht soweit durch», sagte der Sportliche Leiter des Deutschen Skiverbandes ( DSV ) im slowenischen Planica der ARD . Eine Entscheidung könnte bereits in der kommenden Woche fallen, berichtete Hüttel . Als einzig echter Kandidat für die Nachfolge von Werner Schuster gilt sein früherer Assistent Stefan Horngacher, der in diesem Winter noch die Polen betreut.

«Wir reden mit ihm. Es würde aber auch noch einen Plan B geben», sagte Hüttel über Horngacher. Es gehe in den Verhandlungen nicht mehr um finanzielle Aspekte, sondern mehr darum, wie das Trainerteam am Ende aussieht. «Wir wollen ein schlagkräftiges Team zusammenstellen», sagte Hüttel. Geplant werden soll bis zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking. Der scheidende Trainer Schuster sei weiter ein Kandidat für eine Akademie. Doch der Österreicher, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängerte, hat sich noch nicht entschieden.