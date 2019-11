«Ich habe einige Rückenprobleme und deshalb muss ich ein paar Tage pausieren», schrieb der 31-Jährige bei Twitter . «Aber ich arbeite mit aller Kraft mit den Ärzten und Physiotherapeuten und ich bin zuversichtlich, dass ich bald wieder trainieren kann.»

Das deutsche Team tritt ohne den Team-Olympiasieger von 2014 an diesem Wochenende beim Weltcup im finnischen Ruka an. Nach einer Meniskus-Operation war der Bayer gerade wieder dabei, den Anschluss zu finden. Beim Saisonauftakt im polnischen Wisla war der zweimalige Weltmeister, der 2017 zwei Kreuzbandrisse erlitten hatte, noch nicht am Start.