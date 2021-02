Die 24 Jahre alte Allgäuerin sprang 85 und 84 Meter und untermauerte damit ihren Aufwärtstrend, nachdem sie am Freitag noch Zwölfte wurde. Auch Anna Rupprecht (13.) und Carina Vogt (20.) sammelten auf der Normalschanze Weltcup-Punkte. «Heute lief der Wettbewerb nicht ganz so einfach von der Hand. Es war trotzdem ein cooler Wettkampf», sagte Vogt, die nach langer Verletzungspause zurück ist, im ZDF . Luisa Görlich belegte Rang 26.

Den Sieg sicherte sich die Japanerin Sara Takanashi , die nach zwei Versuchen auf 90 Meter gerade einmal 0,4 Punkte vor der Slowenin Nika Kriznar landete. Kriznar hatte am Freitag das erste Einzel für sich entschieden. Rang drei ging an die Norwegerin Silje Opseth. Am Sonntag wird in Österreich ein weiteres Einzel ausgetragen.

