Schwerer Sturz von Skispringerin Kvandal in Österreich

Weltcup in Hinzenbach

Hinzenbach (dpa) - Ein schwerer Sturz der jungen Norwegerin Eirin Maria Kvandal hat den Skisprung-Weltcup in Hinzenbach in Österreich überschattet. Die 19-Jährige kam am Sonntag nach ihrem zweiten Sprung auf 88 Meter zu Fall, hielt sich sofort das rechte Knie und verzog schmerzverzerrt das Gesicht.