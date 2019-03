In jedem der vergangenen fünf Weltcup-Rennen in dieser Disziplin stand mindestens eine Deutsche auf dem Podest. Insgesamt schafften es in Scuol am Samstag drei Sportlerinnen von Snowboard Germany in die Top Ten. Ramona Hofmeister belegte Rang sechs, Weltmeisterin Selina Jörg wurde Neunte. Jörg hat beim Saisonfinale in Winterberg am 23. März noch theoretische Chancen auf den Gesamtweltcupsieg.