Heerenveen (dpa) - Claudia Pechstein hat am Samstag bei ihrer 22. Teilnahme an Eisschnelllauf-Europameisterschaften den zwölften Platz über 3000 Meter belegt.

Geplagt von permanenten Rückenproblemen lief die im kommenden Monat 48 Jahre alt werdende Berlinerin im niederländischen Heerenveen 4:07,30 Minuten und war damit wieder beste Deutsche. Roxanne Dufter aus Inzell landete auf Platz 14, Michelle Uhrig aus Berlin auf Rang 15.

«Mein Rennen war gut. Mit 47 Jahren kann ich hier keine 4:04 mehr schaffen. Ich bin zufrieden. Was die anderen da an der Spitze gezaubert haben, war der Wahnsinn», sagte Pechstein. 10.000 Zuschauer bejubelten in der ausverkauften Thialf-Halle den Sieg von 5000-Meter-Olympiasiegerin Esmee Visser. Die Niederländerin verpasste in 3:59,15 Minuten den Bahnrekord nur um 0,47 Sekunden und verwies die Russin Natalja Woronina und die zeitgleich in 4:01,66 Minuten italienischen Landesrekord laufende Francesca Lollobrigida auf die Plätze.

Für Pechstein war es die Premiere bei einer Einzelstrecken-EM, aber bereits der 13. EM-Start auf ihrer Lieblingsbahn in Friesland. Hier gab sie 1992 im Mehrkampf ihr EM-Debüt, hier gewann sie 2009 ihren letzten Titel.

In den Sprint-Entscheidungen dominierte die Russen. Weltrekordler Pawel Kulischnikow verfehlte in 34,38 Sekunden nur knapp den Bahnrekord über 500 Meter und setzte sich mit 0,09 Sekunden vor Dai Dai Ntab aus den Niederlanden durch. Bei den Damen entthronte die Russin Olga Fatkulina in 37,40 Sekunden die zweitplatzierte Titelverteidigerin Vanessa Herzog aus Österreich (37,49).

Für die deutschen Sprinter blieben nur hinter Ränge. Jeremias Marx aus Erfurt kam auf Platz 15 (35,67 Sekunden), sein Vereinsgefährte Stefan Emele lief erstmals unter 36 Sekunden (35,89), verbesserte in seinem ersten Jahr auf internationalem Eis seine persönliche Bestmarke aber gleich um 0,42 Sekunden und belegte Rang 17. Bei den Damen kam Katja Franzen (Inzell) als beste Deutsche gleichfalls auf Platz 15 (39,66).