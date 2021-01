Tags zuvor hatte sie mit Rang acht im Massenstart für die beste Einzelplatzierung der deutschen Damen an diesem Wochenende gesorgt. Eine Klasse für sich war die Niederländerin Irene Schouten , die nach ihrem Erfolg im Massenstart am Sonntag in Bahnrekordzeit von 3:57,15 Minuten auch über 3000 Meter erfolgreich war. Mareike Thum aus Darmstadt kam in persönlicher Bestzeit von 4:11,67 Minuten auf Rang 15.

© dpa-infocom, dpa:210124-99-151176/2