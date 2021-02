Wie die DEU mitteilte, wird die fünfmalige deutsche Meisterin Nicole Schott (Oberstdorf) bei den Damen an den Start gehen. Bei den Herren wird der EM-Achte Paul Fentz aus Berlin antreten. Zudem reisen zwei deutsche Paare nach Schweden: Die EM-Fünften Minerva Hase/Nolan Seegert und Annika Hocke/Robert Kunkel (beide Berlin). Ihr WM-Debüt geben im Eistanzen Katharina Müller/Tim Dieck aus Dortmund.

Diese acht Eiskunstläufer hatten auch an der EM in Graz im Januar 2020 teilgenommen, der letzten internationalen Eiskunstlauf- Meisterschaft vor Ausbruch der Corona-Krise. Die danach geplante WM im März 2020 in Montreal musste abgesagt werden. Die WM in Stockholm wird ohne Zuschauer ausgetragen.

