Auch die diesjährige „Nacht“ war erfüllt von Konzentration bis in die hintersten Winkel der Erlöserkirche, an den Wänden hinterm Altar flammte ein roter und lila Farbklecks, vorn saß die Mantra-Band „Thalmara“, im Mittelgang ein Kerzen-Blumengesteck: fast ein weihnachtliches Ambiente.

In ihrer Begrüßungsansprache bat Mitorganisatorin Renate Siegert : „Alle Helfer einmal aufstehen“. Barbara Besser zauberte ein stilles Gemeinschaftsgefühl mit „So, ihr Lieben, hört ihr mich denn?“ auf erwartungsfrohe Mienen. Kurz haderte sie mit dem Mikro – „Nicht mit der Nase singen, sondern mit dem Mund“, so der Rat des Tontechnikers. Dann schlug die Trommel ihren Ostinato-Rhythmus für ein „Lied der Berberfrauen“ aus Marokko. „Möge uns die göttliche Kraft immer beschützen und mit uns sein!“, lautete Bessers Wunsch an jedermann.

Keine großformatige Geste kam der (Zufalls-)Zusammenkunft in die Quere, stattdessen war Spontaneität Trumpf: „Es kann ruhig etwas trancig klingen“, ermunterte Besser – und schon schwebten alle schwerelos auf den Flügeln des Gesangs. Vertrackte afrikanische Rhythmen gewannen nach zaghaftem Tasten sorglosen Schwung und körperliche Empathie. Der Glaube fuhr buchstäblich in die Glieder und weckte wie ein Lied aus Hawaii („Liebe ist wie reinigender Tau“) die Lebensgeister für utopische Hoffnungen. Hymnische Verse eines Mystikers aus dem 13. Jahrhunderts („Lasst die Schönheit/die wir lieben/das sein/was wir tun/Es gibt hunderte Arten/die Welt zu küssen“) eroberten siegesgewiss noch die hintersten Bänke. So inständig suggestiv wirkten die Lieder, als könnten sie Gespenstern der Gewalt, dem kalten Wurm des Egoismus, Paroli bieten.

Die unprätentiöse Abkehr vom Sensationellen könnte Gläubigen auch als Irrlicht des Glaubens (heim-)leuchten. Doch das hier praktizierte namenlos Spirituelle schien zwanglose Gemeinschaft schier zu beschwören, als wäre die Metaphysik der Menschenliebe nur global zu denken: Nicht zufällig galt der Spendenerlös „Lichtstrahl Uganda e.V.“. Für vorbehaltlose Solidarität müsste man vor Glück in Ohnmacht fallen können in Zeiten, wo die Welt bis an den Rand der Idiotie zu schwanken scheint. Es könnte die Botschaft des Abends gewesen sein: Höre auf deine Stimme!