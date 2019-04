Brand in Spedition: Großfeuer vernichtet vier Lkw

Die Brandursache, so Sebastian Wiße von der Polizei Ibbenbüren, sei noch unklar. Dass es sich möglicherweise um Brandstiftung handelt, schloss ein Beamter am Ostermontag auf Nachfrage nicht aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Brandmeldung war um 18.45 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Westerkappeln eingegangen. „Wir waren schnell vor Ort, weil schon einige Kameraden am Feuerwehrhaus standen und sich auf die Brandwache bei einem Osterfeuer eingestellt hatten“, berichtet Einsatzleiter Wolfgang Luthin .

So seien die Kameraden sofort mit drei Fahrzeugen ausgerückt. Vor Ort angekommen, standen bereits drei Lkw in Flammen. Insgesamt parkten auf dem Gelände an der Mettener Straße fünf Zugmaschinen samt Hängern.

Brand in Speditionsunternehmen in Westerkappeln

Die schwarzen Rauchwolken waren schon von Weitem zu sehen. Durch den Ostwind, so Luthin, sei das Feuer rasch auf die daneben stehenden Lastwagen übergegriffen. Durch die enorme Hitze entstanden laute Knallgeräusche.

Vernehmung auf Polizeiwache

Der Versuch, einen vierten Lastwagen rechtzeitig zu bergen, misslang. Nur die Zugmaschine konnte noch abgekoppelt werden. Einsatzleiter Wolfgang Luthin: „Wir konnten die vier Auflieger nicht retten.“

Die Lkw waren zum Teil mit Transportgut beladen. Das, erklärt Luthin, „hat uns bei den Löscharbeiten behindert.“ Die Westerkappelner Wehr war mit kompletter Mannschaft vor Ort, einschließlich des Velper Löschzuges.

Großbrand bei Spedition 1/29 Bei einem Großbrand auf dem Gelände der Spedition Strauß in Westerkappeln sind am Abend des Ostersonntages vier Lkw und Anhänger ausgebrannt. Foto: Heinrich Weßling

Die Löscharbeiten dauerten rund zwei Stunden. Die Polizei war bis 21.50 Uhr im Einsatz.

Ein Sprecher bestätigte am Ostermontag, dass ein Mann auf der Wache in Ibbenbüren zu dem Brand vernommen wurde. Zudem sicherten Beamte der Kriminalpolizei vor Ort Spuren.