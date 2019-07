Die 77-jährige Frau, die am 2. Juli an der Steinfurter Straße mit ihrem Pedelec in eine Baugrube gestürzt war, ist jetzt ihren ­Verletzungen erlegen. Dies bestätigte am Mittwoch ein Sprecher der Polizei. Ein von der Behörde eingesetzter Gutachter soll nun die Unfallursache ermitteln, da es keine Zeugen gebe.

Die Frau war am 2. Juli um 9.10 Uhr mit ihrem Elektrorad in Richtung Nienberge unterwegs. Ein Teilstück des Radweges war durch eine Baustellengrube blockiert. Nach Ermittlungen der Polizei fuhr sie an der gesicherten Baustelle vorbei, stürzte dann aber aus bislang un­geklärten Gründen in die Grube und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

„Die Ermittlungen dauern an“, so Polizei-Sprecher An­dreas Bode am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung. Dabei soll unter anderem ­geklärt werden, ob der Sturz auf einen Fahrfehler der Frau zurückzuführen ist – oder ob die Baugrube nicht ordnungsgemäß gesichert war.

Laut Bode ereignete sich der Sturz an einer städtischen Baustelle. Die Stadt hatte die Bauleistungen an andere Baufirmen vergeben, so der Behördensprecher.