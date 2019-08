An jenem Freitagmorgen ging um kurz vor 8 Uhr eine Lagerhalle in Flammen auf. Schon am selben Tag wurde ein 56-jähriger Mann vorläufig festgenommen, der auf dem selben Grundstück wohnte. Nun ist die Staatsanwaltschaft laut einer Pressemitteilung, die sie am Donnerstagnachmittag verbreitete, sicher: Der Angeschuldigte soll Kraftstoff in der Halle verteilt und angezündet haben. Das Gebäude wurde komplett zerstört. Hintergrund des Tatvorwurfs ist nach Bewertung der Staatsanwaltschaft die damals anstehende Zwangsräumung des gesamten Hofkomplexes.

Gerichtsvollzieher hatten sich angekündigt

Doch damit nicht genug: In einem etwa 40 Meter entfernten Wohnhaus soll der 56-Jährige laut Anklage „zwei Zuleitungen zu zwei Gasthermen im Keller aufgeschraubt und zusätzlich Kraftstoff in den Keller eingebracht haben. Der Angeschuldigte soll sodann zwei brennende Teelichtkerzen in zwei Kellerräumen sowie im Hauseingangsbereich einen Plastikbehälter mit benzingetränkten Stoffresten und einer brennenden Kerze aufgestellt haben. Anschließend soll der Angeschuldigte das Wohnhaus verlassen und dabei in Kauf genommen haben, dass es zu einem von ihm nicht beherrschbaren Explosionsgeschehen kommen wird.“ Für den Tattag hatten sich Gerichtsvollzieher angekündigt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte in Kauf genommen habe, dass sie tödlich verletzt werden.

Seither in Untersuchungshaft

Dazu kam es freilich nicht: Den Beamten fiel beim Betreten den Wohnhauses Brand- und Gasgeruch auf. Sie brachten sich in Sicherheit, die Feuerwehr verhinderte eine etwaige Explosion.

Angeklagt wird der Verdächtige, der seither in Untersuchungshaft sitzt und die Vorwürfe bestreitet, nun wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge sowie wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklageschrift davon aus, dass der Angeschuldigte uneingeschränkt schuldfähig ist.