Angetrieben wird der Wagen, wie erwartet, von einem BMW M Twin Power Achtzylinder Turbo Frontmittelmotor. Dieses Aggregat erreicht bereits im Serien-BMW mehr als 600 PS, im Wiesmann dürften noch einige Zusatzpferdchen herausgekitzelt worden sein. Der Luxus-Sportwagen mit Heckantrieb will damit so gar nicht in die aktuelle Diskussion um Klima-gerechte Mobilität passen. Doch das ficht die sportbegeisterten Brüder nicht an: „Das vollständig überarbeitete Chassis in Kombination mit modernster Leichtbautechnologie machen den Sportwagen leistungsstärker, als er es jemals war“, heißt es selbstbewusst in einem Unternehmenstext.

Gecko-DNA bleibt erhalten

Die beiden Eigentümer legen sich nicht nur auf den Produktionsstandort Dülmen fest, sie haben auch weiterhin die Wiesmann-Gründer Friedhelm und Martin Wiesmann unter Vertrag, die 1988 das Unternehmen gründeten. Und sie sind stolz darauf, sogar einige Mitarbeiter aus der bisherigen Mannschaft wieder in der Lehmkuhle an Bord zu haben. „Wir wollen, dass die Wiesmann-DNA auch in unserem neuen Fahrzeug jederzeit deutlich erkennbar bleibt“, erklärte Roheen Berry schon bei der Übernahme der Wiesmann-Manufaktur.

Der MF5 neu interpretiert

Bislang gibt der Hersteller nur einige wenige Design-Details bekannt. Die Summe der gezeigten Details und ein Satz aus der Pressestelle scheinen jedoch sicherzustellen, dass Wiesmann sich optisch weitgehend treu bleibt: „Das legendäre Design, sowie die einzigartige Individualität des Wiesmann MF5, die ihm eine treue Fangemeinde bescherten, bleiben erhalten“, verspricht das Unternehmen.

