Geahndet wurde mit der Gesamtstrafe auch ein Diebstahl an einer Autobahntankstelle, bei dem der 45 Jahre alte Täter die Kassiererin bedroht hatte. Am frühen Morgen des 13. Mai hat der Mann aus Recklinghausen nach Überzeugung des Gerichts seinen 28 Jahre alten Neffen mehrfach und auf verschiedene Weise vergewaltigt. Zuvor schlug er ihn und dies auch zwischen den Missbrauchshandlungen.

Einschlägig vorbestraft

Der Vorsitzende Richter betonte, dass der Angeklagte „sieben Wochen zuvor“, im März, nach mehrjähriger Haftzeit aus der Justizvollzugsanstalt Bochum entlassen worden war und fortan unter Führungsaufsicht stand. In Bochum saß er wegen sexuellen Missbrauchs zweier Minderjähriger ein.

Der Neffe hatte sich - so hatte er ausgesagt und sein Onkel die Schilderungen bei Gericht bestätigt - unter Zwang auf den Missbrauch in dem Dülmener Hotel eingelassen. Der 28-Jährige war Nebenkläger im Verfahren und warf zuletzt die Frage auf, warum für seinen Onkel als bereits verurteiltem Sexualstraftäter nach einer möglichen Haft keine Sicherungsverwahrung infrage komme. Denn die hatte ein psychiatrischer Gutachter abgelehnt.

Keine Sicherungsverwahrung

Der Richter erklärte, dass eine Sicherungsverwahrung infrage komme, wenn „ein Hang“ zu Straftaten bestehe und daraus „eine Gefahr für die Allgemeinheit“ resultiere. Dieser „Hang“ sei laut dem Gutachten noch nicht erkennbar. „Man kann nicht Leute im Vorhinein wegschließen“, so der Vorsitzende.